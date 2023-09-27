Олег Грицаев высказался о назначении Алексея Наумца на пост сенатора

16:41, 27 сентября 2023, ПАИ

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец, назначенный на пост сенатора Совета Федерации от Псковской области, достойно справится с возложенными на него обязанностями, заявил бывший сослуживец Алексея Наумца, депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев в разговоре с корреспондентом ПАИ. Олег Грицаев был заместителем Алексея Наумца, когда тот командовал 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией.

«Уверен, на своем посту Алексей Васильевич принесет много пользы Пскову, Псковской области и всей России», - сказал Олег Грицаев.

По его словам, Алексей Наумец - это человек с высокими морально-деловыми качествами, который будет добиваться поставленных целей. «Такой человек нужен Псковской области. Тем более он много лет прослужил в Псковской области. И Псков для него - важное место», - заключил депутат Псковского Собрания.

Олег Грицаев с 1994 по 2018 год служил в Вооружённых Силах РФ. Ушёл в отставку с должности заместителя командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в звании гвардии полковника.

Напомним, что заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец в августе стал гостем ПАИ-live. Он рассказал не только о своей семье и решении стать военным, но и о службе в Псковской дивизии, армейских «путеводных звёздах», а также о своём опыте участия в специальной военной операции.