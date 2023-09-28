Более 70 тысяч человек прошли диспансеризацию в Псковской области
Масштабная кампания по диспансеризации населения продолжается в Псковской области. За восемь месяцев текущего года профилактические осмотры прошли уже более 71 тысячи человек. На второй этап диспансеризации – расширенное обследование – направлены почти 11 тысяч псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Главная цель прохождения диспансеризации – ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которое позволит врачам своевременно оказать помощь пациенту.
По итогам диспансеризации почти 38 тысяч человек взяли на диспансерное наблюдение.
У более 37 тысяч человек выявили болезни органов кровообращения, у 6,5 тысяч человек диагностировали сахарный диабет, у 3,3 тысяч – болезни органов дыхания, у 1,2 тысячи – онкологические заболевания. В ряде случаев болезнь выявили на начальной стадии, что обеспечило благоприятный исход лечения.
Напомним, что для прохождения диспансеризации можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Специализированный отдел профилактики действует по следующим адресам в Пскове:
– поликлиника № 1 на улице Кузнецкой, 19 (кабинет 54, телефон: 8 (8112) 66-53-29);
– поликлиника № 2 на улице Коммунальной, 23;
– поликлиника № 3 на улице Индустриальной, 8 (кабинет 26, телефон: 8 (8112) 53-62-14);
– процедурный кабинет на улице Кузбасской Дивизии, 22Б (телефон: 8 (8112) 29-35-02).
Телефон колл-центра Псковской городской поликлиники: 299-028.
Записаться на диспансеризацию в Великолукской межрайонной больнице можно в поликлинике по месту прикрепления:
– поликлиника №1 на улице Пионерской, 10 (телефон: 8 (811) 537-88-99);
– поликлиника №2 на улице Дружбы, 11 (телефон: 8 (811) 539-19-80);
– поликлиника №3 в деревне Золотково, 2 (телефон: 8 (811) 537-28-62).
В социальных сетях учреждения публикуется график работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта, в котором можно пройти диспансеризацию у ТЦ «Апельсин». В частности, ФАП будет работать в пятницу, 29 сентября, с 16:00 до 19:00.
Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.
Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.
Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг». Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Опубликована визуализация проекта благоустройства территории Плюсской районной библиотеки