Более 70 тысяч человек прошли диспансеризацию в Псковской области

18:48, 28 сентября 2023, ПАИ

Масштабная кампания по диспансеризации населения продолжается в Псковской области. За восемь месяцев текущего года профилактические осмотры прошли уже более 71 тысячи человек. На второй этап диспансеризации – расширенное обследование – направлены почти 11 тысяч псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Главная цель прохождения диспансеризации – ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которое позволит врачам своевременно оказать помощь пациенту.

По итогам диспансеризации почти 38 тысяч человек взяли на диспансерное наблюдение.

У более 37 тысяч человек выявили болезни органов кровообращения, у 6,5 тысяч человек диагностировали сахарный диабет, у 3,3 тысяч – болезни органов дыхания, у 1,2 тысячи – онкологические заболевания. В ряде случаев болезнь выявили на начальной стадии, что обеспечило благоприятный исход лечения.

Напомним, что для прохождения диспансеризации можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Специализированный отдел профилактики действует по следующим адресам в Пскове:

– поликлиника № 1 на улице Кузнецкой, 19 (кабинет 54, телефон: 8 (8112) 66-53-29);

– поликлиника № 2 на улице Коммунальной, 23;

– поликлиника № 3 на улице Индустриальной, 8 (кабинет 26, телефон: 8 (8112) 53-62-14);

– процедурный кабинет на улице Кузбасской Дивизии, 22Б (телефон: 8 (8112) 29-35-02).

Телефон колл-центра Псковской городской поликлиники: 299-028.

Записаться на диспансеризацию в Великолукской межрайонной больнице можно в поликлинике по месту прикрепления:

– поликлиника №1 на улице Пионерской, 10 (телефон: 8 (811) 537-88-99);

– поликлиника №2 на улице Дружбы, 11 (телефон: 8 (811) 539-19-80);

– поликлиника №3 в деревне Золотково, 2 (телефон: 8 (811) 537-28-62).

В социальных сетях учреждения публикуется график работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта, в котором можно пройти диспансеризацию у ТЦ «Апельсин». В частности, ФАП будет работать в пятницу, 29 сентября, с 16:00 до 19:00.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг». Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».