Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Полсотни жилых домов в Пскове остались без горячей воды

Порядка 50 жилых домов в Пскове остались без горячей воды в связи с вводом в эксплуатацию отремонтированного участка теплотрассы на улице Рокоссовского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

Порядка 50 домов в Пскове остались без горячей воды из-за плановых работ. Фото: ПАИ

В организации напомнили, что на время ремонта теплотрассы горячую воду в дома псковичей подавали по резервной схеме, однако войти в отопительный сезон по ней не получится из-за её недостаточного диаметра. 

«Сегодня будет серьёзное отключение. Точнее сказать, оно уже началось. Полсотни жилых домов остались без горячей воды. Это временное мероприятие, так как мы должны провести переврезку сетей. Надеемся, что к вечеру работы будут завершены», – отметили в пресс-службе организации.

Напомним, на этой неделе в муниципалитетах Псковской области постепенно начинается отопительный сезон. Сегодня начало поступать тепло в социальные объекты Пушкиногорского района. В четверг, 5 октября, поэтапное включение отопления начнут в ПсковеВеликих Луках и в Дновском районе, а 6 октября тепло начнёт поступать в дома жителей Пыталовского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 октября 2023

Посылки для участников СВО передали гдовичи в военный госпиталь Пскова
03 октября 2023

Два новых котла устанавливают в котельной в Пустошке
03 октября 2023

Итоги работы общественного штаба наблюдения за выборами подводят в медиацентре ПАИ
03 октября 2023

12 псковских организаций участвуют в конкурсе сувениров
03 октября 2023

Порядка 20 экспертов будут оценивать сувениры на окружном этапе конкурса в Пскове
03 октября 2023

Полсотни жилых домов в Пскове остались без горячей воды
03 октября 2023

Проверку систем оповещения проведут в Псковской области 4 октября
03 октября 2023

Ремонт теплотрассы завершён на улице Рокоссовского в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...