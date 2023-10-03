Полсотни жилых домов в Пскове остались без горячей воды

11:20, 03 октября 2023, ПАИ

Порядка 50 жилых домов в Пскове остались без горячей воды в связи с вводом в эксплуатацию отремонтированного участка теплотрассы на улице Рокоссовского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

В организации напомнили, что на время ремонта теплотрассы горячую воду в дома псковичей подавали по резервной схеме, однако войти в отопительный сезон по ней не получится из-за её недостаточного диаметра.

«Сегодня будет серьёзное отключение. Точнее сказать, оно уже началось. Полсотни жилых домов остались без горячей воды. Это временное мероприятие, так как мы должны провести переврезку сетей. Надеемся, что к вечеру работы будут завершены», – отметили в пресс-службе организации.

Напомним, на этой неделе в муниципалитетах Псковской области постепенно начинается отопительный сезон. Сегодня начало поступать тепло в социальные объекты Пушкиногорского района. В четверг, 5 октября, поэтапное включение отопления начнут в Пскове, Великих Луках и в Дновском районе, а 6 октября тепло начнёт поступать в дома жителей Пыталовского района.