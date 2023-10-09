Дополнительные камеры установят в подземных переходах в Великих Луках
Дополнительные камеры с целью предотвращения актов вандализма установят в подземных переходах в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на главу городской администрации Андрея Беляева.
Все подземные переходы, расположенные на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова, оборудованы камерами видеонаблюдения, сообщил Андрей Беляев.
«Также разработана документация на установку дополнительных камер, решается вопрос по источнику финансирования данного проекта», – добавил он.
Напомним, в текущем году было зафиксировано уже три случая вандализма на территории подземных переходов Великих Лук, в связи с чем губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил установить на территории объекта наружные камеры наблюдения.
Ранее несовершеннолетний великолучанин повредил лампу в одном из переходов. Также один из жителей города пытался повредить камеру видеонаблюдения. Кроме того, вандал исписал стены переходов краской.
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