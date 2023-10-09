Дополнительные камеры установят в подземных переходах в Великих Луках

12:28, 09 октября 2023, ПАИ

Дополнительные камеры с целью предотвращения актов вандализма установят в подземных переходах в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на главу городской администрации Андрея Беляева.

Все подземные переходы, расположенные на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова, оборудованы камерами видеонаблюдения, сообщил Андрей Беляев.

«Также разработана документация на установку дополнительных камер, решается вопрос по источнику финансирования данного проекта», – добавил он.

Напомним, в текущем году было зафиксировано уже три случая вандализма на территории подземных переходов Великих Лук, в связи с чем губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил установить на территории объекта наружные камеры наблюдения.

Ранее несовершеннолетний великолучанин повредил лампу в одном из переходов. Также один из жителей города пытался повредить камеру видеонаблюдения. Кроме того, вандал исписал стены переходов краской.