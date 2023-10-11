В Псковской области сократилось количество жалоб на хамство сотрудников «Почты России» – Ольга Беляцкая

12:17, 11 октября 2023, ПАИ

В Псковской области сократилось количество обращений и жалоб на очереди в почтовых отделениях и хамство сотрудников «Почты России». Об этом заявила директор управления федеральной почтовой связи Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 11 октября.

«Сейчас идёт снижение количества обращений. Хочется отметить, что в разы сократилось количество жалоб на хамство. Конечно, жалобы бывают разного характера. Бывает, людям неудобны очереди, и мы пересматриваем режимы работы. Кроме того, снижаются жалобы на очереди», – подчеркнула гостья медиацентра.

Она также отметила, что все полученные жалобы стоят на контроле руководства. По возникшему вопросу клиенты могут обратиться в кол-центр или соцсети «Почты России». «Конечно, жалобы есть, но хочу подчеркнуть, что все обращения мы обязательно решаем. Я подключаюсь к каждой жалобе, и мы индивидуально всё рассматриваем. Смотрим, разбираемся, принимаем решения, делаем для себя выводы», – заметила Ольга Беляцкая.

По её словам, доставка почтовых отправлений также улучшилась. Она отметила, что согласно проведённым исследованиям по замеру скорости доставок в сравнении с конкурентами «Почта России» показала хороший результат.

Ранее сообщалось, что 28 новых отделений «Почты России» открыли в Псковской области.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры о проблемных вопросах и перспективах совместной работы. Целью встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала.

Также в десяти почтовых отделениях проведут ремонт. Кроме того, сотрудникам «Почты России» в Псковской области проиндексируют зарплаты.