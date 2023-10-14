Митрополит Тихон – о Покрове Пресвятой Богородицы: Этот праздник в нашем Отечестве совершается особенным образом

10:25, 14 октября 2023, ПАИ

Митрополит Тихон поздравил православных христиан с Покровом Пресвятой Богородицы. Речь опубликована в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Он отметил, что этот праздник в нашем Отечестве совершается особенным образом. Нигде больше в православном мире так не ощущается Покров Пресвятой Богородицы. «Конечно, Покров – это символ. Смысл этого праздника – особая любовь Богородицы к людям и особая её помощь благодатными силами, которые даны Ей от Господа», – сказал он.

«Человечество знает разную власть: денег, закона, принуждения. Со временем люди понимают, что нет ничего важнее и сильнее, чем власть и сила любви, милосердия, кротости и смирения. Именно эту силу и власть Матерь Божия получила Своей жизнью, пониманием подвига Своего Сына, соединением с Богом. Всё это дал Господь Пресвятой Богородице. Она получила это по праву своей любовью к Богу», – подчеркнул митрополит.

По его словам, каждый православный христианин призван к такому же пути в познании Бога, в приятии разумом и верой Промысла Божия над каждым из нас и над миром: «Одного разума недостаточно, чтобы принять Промысл Божий в нашем коварном, жестоком и несправедливом мире. Вера помогает нам понять, что Бог всё ведёт ко благу».

Митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии.

Ранее сообщалось, что митрополит Тихон возглавит праздничные богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе и в Псково-Печерской обители.