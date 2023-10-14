Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Тихон – о Покрове Пресвятой Богородицы: Этот праздник в нашем Отечестве совершается особенным образом

Митрополит Тихон поздравил православных христиан с Покровом Пресвятой Богородицы. Речь опубликована в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Митрополит Тихон поздравил православных христиан с Покровом Пресвятой Богородицы. Фото: ПАИ

Он отметил, что этот праздник в нашем Отечестве совершается особенным образом. Нигде больше в православном мире так не ощущается Покров Пресвятой Богородицы. «Конечно, Покров – это символ. Смысл этого праздника – особая любовь Богородицы к людям и особая её помощь благодатными силами, которые даны Ей от Господа», – сказал он.

«Человечество знает разную власть: денег, закона, принуждения. Со временем люди понимают, что нет ничего важнее и сильнее, чем власть и сила любви, милосердия, кротости и смирения. Именно эту силу и власть Матерь Божия получила Своей жизнью, пониманием подвига Своего Сына, соединением с Богом. Всё это дал Господь Пресвятой Богородице. Она получила это по праву своей любовью к Богу», – подчеркнул митрополит.

По его словам, каждый православный христианин призван к такому же пути в познании Бога, в приятии разумом и верой Промысла Божия над каждым из нас и над миром: «Одного разума недостаточно, чтобы принять Промысл Божий в нашем коварном, жестоком и несправедливом мире. Вера помогает нам понять, что Бог всё ведёт ко благу».

Митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии.

Ранее сообщалось, что митрополит Тихон возглавит праздничные богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе и в Псково-Печерской обители.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 октября 2023

Проект «Стоп-свалка»: видеокамеры в Пскове зафиксировали первых нарушителей
14 октября 2023

Выставка картин молодых талантов прошла в Опочке
14 октября 2023

Ветераны Себежской таможни привели в порядок воинские захоронения в деревне Байкино
14 октября 2023

Митрополит Тихон возглавил праздничное богослужение в Михайловском соборе Псково-Печерской обители
14 октября 2023

Митрополит Тихон – о Покрове Пресвятой Богородицы: Этот праздник в нашем Отечестве совершается особенным образом
14 октября 2023

По Северо-Западу России прокатится волна тепла
14 октября 2023

Покров отмечают православные верующие: что нельзя делать в этот день
13 октября 2023

Автобусы маршрутов № 8 и 8А в Пскове следуют по обновлённому расписанию с 14 октября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...