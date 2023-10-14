Митрополит Тихон возглавил праздничное богослужение в Михайловском соборе Псково-Печерской обители

10:42, 14 октября 2023, ПАИ

Митрополит Тихон возглавил праздничное богослужение в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

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В празднование Покрова Пресвятой Богородицы митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совершает божественную литургию. Храм заполнен людьми, а прихожане продолжают идти и идти к нему.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Ранее сообщалось, что митрополит Тихон поздравил православных христиан с Покровом Пресвятой Богородицы.

Митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии.