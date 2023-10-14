Михаил Ведерников митрополиту Тихону: Псковская область и Печоры для вас – особенные

16:10, 14 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время вручения митрополиту Тихону премии издательству «Вольный странник» на сцене всероссийского лагеря «Истоки» в Печорах обратился к Владыке. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

«С большим сожалением Владыку отпускаем, потому что мы с ним сдружились. Очень много общих проектов, идей. Было много планов. Но я думаю, что Псковская область и Печоры для вас особенные, никуда из вашего сердца не денутся и будете добрым словом помогать», – сказал глава региона.

«Но мы почти целый губернаторский и митрополитовский срок вместе отработали, поэтому слава Богу за это. Многое сделанное, много спланировано, многое наперед обеспечено финансированием. Поэтому самое главное все эти начинания продолжить, чтобы люди видели результат», – заключил псковский губернатор.

Ранее сообщалось, что Сергей Степашин вручил митрополиту Тихону награду за деятельность издательства «Вольный странник».

Митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии.