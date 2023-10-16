Епископ Арсений обратился к псковичам

16:35, 16 октября 2023, ПАИ

Епископ Псковский и Порховский Арсений обратился с приветственным словом к духовенству и мирянам Псковской епархии сегодня, 16 октября. Об этом из Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове сообщает корреспондент ПАИ.

«Дорогие отцы, братья и сестры, с нескрываемым чувством трепета я воспринял весть об избрании меня епископом Псковской кафедры. Я понял, что до сих пор не понимаю, но начинаю осознавать, какая колоссальная ответственность навалилась на меня, человека, который до этого не имел опыта самостоятельного возглавления кафедры, человека, который занимался преподавательской деятельностью в Санкт-Петербурге и Новгороде.

Однако же все мои тревоги и все мои пожелания находят ответ в надежде на всеблагой и вселюбящий промысел Божий. Мы знаем из священной истории, что многие пророки и даже апостол Павел, как мы слышали об этом из апостольского чтения, имели такие вопросы к Богу и страшились миссии, к которой Господь их призывал. И слова, сказанные в ответ, в частности, апостолу Павлу: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается, служа самым большим укреплением и поддержкой». И поэтому я полагаюсь не на свои немощные силы, не на свои скудные таланты, а на всеблагой и любящий промысел Божий, на Христа Спасителя, который благословил продолжить моё пастырское служение в этой древней и славной земле, а также и на молитвы всех вас и всех святых земли Псковской от равноапостольной Ольги и князя Владимира до современных подвижников благочестия, таких как старцы Иоанн, Николай, молитвы всех священнослужителей и мирян, которые сейчас совершают своё пасторское и христианское служение на этой древней земле.

Я воспринимаю как добрый знак тот факт, что святой князь Всеволод Мстиславич (Гавриил), мощи, которого почивают здесь, в Троицком соборе, является основателем Георгиевского собора Юрьева монастыря, из которого я и призван на служение Псковской земле. Это строитель Георгиевского собора, который скончался, к сожалению, на чужбине, изгнанный новгородцами, и стал псковским князем», — сказал епископ Арсений.

Также он отметил, что с особой любовью уповает на все молитвы, на советы, наставления людей и открыт к диалогу. «Я постараюсь, чтобы моё сердце было всегда открыто каждому человеку. Я приложу все усилия для того, чтобы и молитвой, и словом, и делом послужить православию в нашей прекрасной и древней земле», – заключил епископ Арсений.

Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии. Сегодня его торжественно встретили в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове, где ему вручили посох главы Псковской митрополии.