Итоги дня, 16 октября 2023 года

10:14, 17 октября 2023, ПАИ

Подведем итоги вчерашнего дня, 16 октября.

Новый глава Псковской митрополии епископ Арсений приехал в Псков, митрополит Тихон представил его духовенству и прихожанам.

Вера Баданина покинула пост председателя комитета по ветеринарии в связи с выходом на пенсию.

День флага Псковской области может появиться в календаре региональных праздников. С соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников.

Латвия закрыла два контрольно-пропускных пункта в Виентули («Лудонка» со стороны России) и Педедзе («Брунишево») на границе с Россией в Псковской области.

Команда хип-хоп-центра «Хоть Отбавляй» приняла участие в масштабном мировом фестивале по брейкингу в Китае HUSTLE&FREEZE.