Практические занятия прошли для членов отряда «Дружина» в Стругокрасненском районе

16:44, 17 октября 2023, ПАИ

Практические занятия прошли для членов Стругокрасненского филиала отряда «Дружина» на территории муниципалитета. Об этом пишет районная газета «Струги».

Перед началом занятий членов отряда поприветствовал руководитель Стругокрасненского филиала отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» Анатолий Банаев. Он поблагодарил мужчин и женщин, вступивших в отряд, за то, что они нашли время и приехали на учёбу, а кто-то – вспомнить военные дисциплины.

Мероприятие было разделено на три части. Во время беседы на тему «Защита Отечества – священный долг и обязанность гражданина России. Нравственные основы служения Отечеству» перед собравшимися выступил исполняющий обязанности командира части, заместитель командира войсковой части по военно-политической работе Алексей Нистратов.

Затем библиотекарь воинской части Ольга Алешина провела для членов отряда из Стругокрасненского и Плюсского районов экскурсию по музею боевой славы, где хранятся материалы о зарождении части, портреты тех, кто стоял у её истоков, и других командиров, участвовавших в различных военных операциях, являющихся примером для молодого поколения.

Далее под руководством опытных инструкторов на стрельбище прошли практические занятия на правильное надевание средств радиационной, химической и биологической защиты. Члены отряда узнали, что в них входит, а также прошли полный инструктаж по технике безопасности при стрельбе. После этого собравшимся показали, как вести огонь из автомата.

Напомним, первое практическое занятие регионального отряда территориальной обороны «Дружина» состоялось на площадке материально-технической базы Псковского гарнизона. Также вводное теоретическое занятие для отряда содействия обороне «Дружина» прошло на базе ПсковГУ.

Напомним, что в Псковской области продолжается набор в отряд «Дружина». В регионе уже были случаи, когда члены «Дружины» предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.

Отметим, что основными критериями для вступления являются совершеннолетие, желание и возможность принимать участие в работе «Дружины». Для предложения кандидатуры достаточно прислать резюме на почту druzhina@pskov.ru.