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Происшествия

Госветслужба проведёт экспертизу найденных под Псковом трупов домашних животных

Экспертизу тел мёртвых животных, которых обнаружили под Псковом, проведут специалисты государственной ветеринарной службы. Об этом сообщил врио председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили за Крестовским лесопарком. Фото здесь и далее: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Госветслужба проверит, есть ли на трупах домашних животных следы насилия или операций. Также в настоящее время проходит осмотр места и трупов животных. О результатах будет известно позже», – сказал он.

Валерий Удалов также выдвинул предположение, что были обнаружены трупы домашних животных, которые подверглись эвтаназии в одной из частных ветклиник Пскова и направлялись на утилизацию, а недобросовестный работник их просто выкинул, взяв деньги. «Когда такие шприцы на фотографии, то это признак, что проводили эвтаназию», – уточнил он.

При этом официальная версия случившегося станет известна только после завершения проверки полиции и прокуратуры Псковской области.

О том, что известно об обнаружении мёртвых животных в Пскове на данный момент, можно прочитать здесь.

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