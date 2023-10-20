Госветслужба проведёт экспертизу найденных под Псковом трупов домашних животных

15:24, 20 октября 2023, ПАИ

Экспертизу тел мёртвых животных, которых обнаружили под Псковом, проведут специалисты государственной ветеринарной службы. Об этом сообщил врио председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Госветслужба проверит, есть ли на трупах домашних животных следы насилия или операций. Также в настоящее время проходит осмотр места и трупов животных. О результатах будет известно позже», – сказал он.

Валерий Удалов также выдвинул предположение, что были обнаружены трупы домашних животных, которые подверглись эвтаназии в одной из частных ветклиник Пскова и направлялись на утилизацию, а недобросовестный работник их просто выкинул, взяв деньги. «Когда такие шприцы на фотографии, то это признак, что проводили эвтаназию», – уточнил он.

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При этом официальная версия случившегося станет известна только после завершения проверки полиции и прокуратуры Псковской области.

О том, что известно об обнаружении мёртвых животных в Пскове на данный момент, можно прочитать здесь.