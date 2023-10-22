Главное из мира животных Псковской области: возвращение медведей, переезд кота Владыки, спасение совёнка

19:56, 22 октября 2023, ПАИ

Неделя в Псковской области выдалась насыщенной не только у людей, но и для мира зоологии. Новостные ленты Псковской области пестрели событиями из жизни животных. За уходящую неделю в новости попали спасённый полицейскими шпиц и заблудившийся совёнок, возвращающиеся в родные леса Фасолинка и Горошинка, новый обитатель приюта для аистов и уже известный многим кот Владыка.