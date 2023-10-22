Главное из мира животных Псковской области: возвращение медведей, переезд кота Владыки, спасение совёнка
Неделя в Псковской области выдалась насыщенной не только у людей, но и для мира зоологии. Новостные ленты Псковской области пестрели событиями из жизни животных. За уходящую неделю в новости попали спасённый полицейскими шпиц и заблудившийся совёнок, возвращающиеся в родные леса Фасолинка и Горошинка, новый обитатель приюта для аистов и уже известный многим кот Владыка.
- Умирающую собаку породы шпиц помогли спасти полицейские. Случай требовал срочного вмешательства ветеринара, которого в ночное время не удалось найти в Печорах. Какую роль в этой истории сыграли полицейские – читайте по ссылке.
- 15 молодых медведей из вольеров выпустили на свободу в лесные массивы, в том числе – подросших медвежат Фасолинку и Горошинку из Псковской области. Подробности здесь.
- Новый обитатель появился в приюте для аистов в Гдовском районе. До того как его поймали, он успел наделать много шума в населённых пунктах Псковской области. Читайте подробности по ссылке.
- Полюбившийся псковичам кот митрополита Тихона переезжает вслед за хозяином в Крым.
- Совёнка обнаружили на улице Красноармейской в Пскове. По словам псковичей, птица буквально свалилась с неба прямо под ноги. Совёнка решили приютить дома.
- А также щучье озеро, нашествие бакланов и черепахи в псковских водоёмах. Статья доступна по ссылке.
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Главное из мира животных Псковской области: возвращение медведей, переезд кота Владыки, спасение совёнка
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