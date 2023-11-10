Чат-бот Полина, наследие и реликвии. Итоги дня, 10 ноября 2023 года

19:39, 10 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 10 ноября 2023 года.

Псковская область участвует в пилотном проекте по обработке текстовых обращений граждан в автоматическом режиме. Судебным приставам на помощь пришёл искусственный интеллект, чат-бот Полина.

Судьёй Арбитражного суда Псковской области назначена Мария Соколова.

Сохранение объектов культурного наследия обсудили специалисты на научной конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий».

Дорожники обеспечили 100-процентную готовность федеральных трасс в Псковской области к зиме.

Более 80 конфискованных псковской таможней реликвий пополнили фонд Изборского музея