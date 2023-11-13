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Происшествия

Неизвестный подстрелил кошку в Великолукском районе

Неизвестный подстрелил кошку в деревне Шелково Великолукского района. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

Вопиющий случай произошёл 10 ноября на улице Заводской, недалеко от детского сада «Ленок».

«Сегодня кошка вернулась домой с раной от выстрела из пневматического оружия. Вызывали ветврача на дом. Почему люди такие жестокие?» – написала хозяйка кошки в группе Центра милосердия для животных Великих Лук в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили газете «Наш путь» в МО МВД России «Великолукский», в настоящее время по данному факту проводится проверка, ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, просят сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Великолукский» (8 8115) 33-74-77.

Напомним, что в Псковской области не первый раз происходят случаи издевательства над животными. В октябре десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили за Крестовским лесопарком в Пскове. В августе в деревне Писковичи Псковского района неизвестный прострелил коту позвоночник. В апреле сообщалось, что неизвестный стрелял по кошкам из пневматического оружия в Новоржеве. Котов также расстреливали в деревне Уграда.

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