Детям в Херсон, путёвка в Псков и анимированный Пушкин: итоги дня, 14 ноября

19:17, 14 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 14 ноября.

Новогодние подарки для детей Херсонщины соберут в Псковской области.

На выставке «Россия» разыгрывают поездку в Псковскую область.

В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи.

25 новых мультфильмов покажут на фестивале анимации и литературы в Пушкинских Горах.