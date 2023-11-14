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Общество

Детям в Херсон, путёвка в Псков и анимированный Пушкин: итоги дня, 14 ноября

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 14 ноября.

Новогодние подарки для детей Херсонщины соберут в Псковской области.

На выставке «Россия» разыгрывают поездку в Псковскую область.

В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи.

25 новых мультфильмов покажут на фестивале анимации и литературы в Пушкинских Горах.

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