Детям в Херсон, путёвка в Псков и анимированный Пушкин: итоги дня, 14 ноября
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 14 ноября.
Новогодние подарки для детей Херсонщины соберут в Псковской области.
На выставке «Россия» разыгрывают поездку в Псковскую область.
В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи.
25 новых мультфильмов покажут на фестивале анимации и литературы в Пушкинских Горах.
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14 ноября 2023
Около 170 километров дорог отремонтировали в Псковской области по президентскому нацпроекту