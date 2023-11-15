Электробусы, корм уткам и нестандартная тара: итоги дня, 15 ноября

20:26, 15 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 15 ноября 2023 года.

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