Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Электробусы, корм уткам и нестандартная тара: итоги дня, 15 ноября

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 15 ноября 2023 года.

Наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино» одобрил к реализации инвестпроект строительства завода по производству электробусов

Псковский производитель молока заявил, что  хотел бы перейти на упаковку объёмом 1,4 литра.

Стенд Псковской области на выставке «Россия» посетило более 160 тысяч человек.

Вендинговые аппараты для кормления уток появятся в парке на реке Милевке и в дендропарке в Пскове.

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла почти на 12 % за неделю.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 ноября 2023

Раскрасить «Землю Псковскую» смогли посетители выставки «Россия» в Москве
15 ноября 2023

Электробусы, корм уткам и нестандартная тара: итоги дня, 15 ноября
15 ноября 2023

На 36,2% подорожали помидоры в Псковской области в октябре
15 ноября 2023

Строительство станции очистки питьевой воды продолжается в Псковском районе
15 ноября 2023

Вопросы поддержки бойцов СВО обсудил Алексей Наумец с активом Опочецкого района
15 ноября 2023

Конкурс на право продажи новогодних ёлок стартует в Пскове
15 ноября 2023

Сенатор Алексей Наумец встретился с активом Куньинского района
15 ноября 2023

Гаражи, ларьки и утки: Андрей Ульянов стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...