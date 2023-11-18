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Михаил Ведерников призвал псковичей поддержать регион в голосовании на выставке «Россия»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей поддержать регион в голосовании на выставке-форума «Россия». Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей поддержать регион в голосовании на выставке «Россия». Фото: Ирина Кузнецова

«На выставке-форуме «Россия» идёт голосование за регионы по целому ряду номинаций. Предлагаю вам принять участие в голосовании и поддержать нашу Псковскую область», – отметил Михаил Ведерников.  

Проголосовать можно по ссылке. Для этого необходимо кликнуть на кнопку «войти» в верхнем углу сайта, зарегистрироваться, перейти по ссылке, которая придет на электронную почту, и проголосовать на сайте. Здесь можно выбрать не только лучший стенд, но и лучший интерактив, социальный и туристический проекты.

«Стенд нашего региона расположен в 75 павильоне. Над наполнением выставки работала целая команда специалистов, чтобы отразить уникальные особенности нашей области: богатую историю, самобытность, культурные особенности и современные тренды развития. Выставка будет работать по 12 апреля, и здесь постоянно будет происходить что-то интересное: встречи, лекции, ярмарки, культурные и образовательные мероприятия. Будете в Москве – обязательно загляните на наш стенд», – отметил глава региона.  

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Также на выставке представляют новый слоган региона и копию меча князя Довмонта. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые 10 дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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