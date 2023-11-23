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Общество

Миллиарды, стендап Мизулиной и чек на ювелирку: итоги дня

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 23 ноября. Не претендуя на объективность, назовём наиболее интересные информационные поводы четверга.

Псковский автобусный парк получит из федерального бюджета 750 млн рублей на обновление. Это значит, что в регионе скоро появится партия новых автобусов. Кстати, напомним: новые туравтобусы в Пскове уже начали поступать – первые два автолайнера приехали в город.

Псковская область получит более 1 млрд рублей на строительство новых школ, включая создание уникальной школы для одарённых детей. Когда говорят, что такого ещё не было, это не преувеличение. У проекта, который, будем надеяться, осуществится к сентябрю 2025 года, все шансы стать флагманом школьного образования не только в области – во всей России.

В Псковской области зафиксирован самый высокий рост среднего чека на ювелирные украшения в СЗФО. Тут, как говорится, без комментариев. Ибо всё познаётся в сравнении – например, с тем, каков размер чека был ранее.

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина встретилась с псковскими студентами. Встреча длилась почти три часа, из которых полтора – вопросы и ответы, а вторые полтора – фотографирование всех желающих с госпожой Мизулиной.

ПсковГУ защитил программу развития вуза «Приоритет 2030» по проекту Минобрнауки России. Вроде сразу и непонятно, что в этом важного, но если почитать новость, то становится ясно: универ снова вошёл в топ вузов страны, которые поднимают новаторскую планку в высшем образовании.

Таким был этот день.

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