Выход на лёд запрещён в Псковском районе
Выход на лёд запретили в Псковском районе с 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
«В связи с приходом климатической зимы, понижением температуры наружного воздуха и становлением неокрепшего ледового покрытия на водоёмах Псковского района, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах администрацией Псковского района принято распоряжение о запрете выхода населения и выезда транспортных средств на лёд рек и озёр с 24 ноября», – отметили в администрации.
Жителей района призвали быть внимательными и осторожными.
Ранее сообщалось, что на реке Великой в Пскове появился первый лёд. Псковичей также предупредили об опасном периоде ледостава, когда водоёмы замерзают неравномерно.
Напомним также, что выход на лёд запретили в Бежаницком районе, в Великих Луках и в Пскове.
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