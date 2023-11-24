Выход на лёд запрещён в Псковском районе

11:14, 24 ноября 2023, ПАИ

Выход на лёд запретили в Псковском районе с 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

«В связи с приходом климатической зимы, понижением температуры наружного воздуха и становлением неокрепшего ледового покрытия на водоёмах Псковского района, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах администрацией Псковского района принято распоряжение о запрете выхода населения и выезда транспортных средств на лёд рек и озёр с 24 ноября», – отметили в администрации.

Жителей района призвали быть внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось, что на реке Великой в Пскове появился первый лёд. Псковичей также предупредили об опасном периоде ледостава, когда водоёмы замерзают неравномерно.

Напомним также, что выход на лёд запретили в Бежаницком районе, в Великих Луках и в Пскове.