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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства детей в Псковской области

Опубликована видеозапись с места преступления в Великих Луках, где нашли двух из трёх убитых детей. Видео размещено в официальном Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Сообщение об обнаружении в одной из квартир в Великих Луках, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей – восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения поступило в правоохранительные органы 23 ноября. Дети воспитывались в семье 34-летней местной жительницы. Подробности по ссылке.

Вопрос жизнеустройства ещё двух детей из этой семьи взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова.

Ранее стало известно, что на месте убийства ребёнка в Великих Луках также обнаружили трупы собак.

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