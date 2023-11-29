День волонтёра отметят в Пскове

18:25, 29 ноября 2023, ПАИ

Праздничный вечер, посвящённый Международному дню добровольцев, устраивает Псковской городской молодёжный центр в Пскове 8 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе центра.

Встреча будет организована специально для псковских волонтёров, которые помогают в организации городских и областных мероприятий и вносят свой вклад в развитие общества.

На мероприятии будут работать интерактивные площадки, а также состоится церемония награждения самых активных волонтёров города.

Вечер начнётся в 18:00 в проектном офисе «Команда 2018» по адресу: улица Некрасова, 19.

Ранее сообщалось, что опочецкие волонтёры собрали порядка 140 кг продуктов для нуждающихся в рамках благотворительной акции «Корзина доброты». В рамках этой же акции псковские волонтёры собрали 400 кг кормов для бездомных животных в Пскове.

Также сообщалось, что в Центре туризма и творческих индустрий Пскова состоялось официальное открытие муниципального Центра добровольчества.

Напомним также, что теперь российские волонтёры могут рассчитывать на новые виды государственной поддержки.