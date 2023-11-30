Музыку разных эпох исполнили студенты Псковского колледжа искусств в областной библиотеке

18:29, 30 ноября 2023, ПАИ

Концерт-лекция «Музыка сквозь века» студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова состоялся в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Участниками концерта стали студенты класса виолончели преподавателя колледжа искусств Ивана Кузьмина: Кейта Данилова (третий курс), Наталья Клюкина (первый курс), Наталья Анакина (первый курс). Партию фортепиано исполнила Софья Ершова. В концерте также поучаствовали Артём Демченко (второй курс, ударные инструменты), Динара Салманова (четвёртый курс, вокал) и Мария Зуева (второй курс, вокал).

В программе концерта прозвучала музыка разных исторических эпох – от барокко до наших дней. Зрители услышали произведения композиторов XVII–XIX веков Бенедетто Марчелло, Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского, Давида Поппера, Габриэля Форе, а также музыку к кинофильмам и компьютерным играм современных композиторов Клинта Мэнселла и Ханса Циммера и аранжировки композиций австралийской рок-группы AC/DC.

Ранее сообщалось, что в Псковском колледже искусств прошли мероприятия творческого проекта «О России музыкой», получившего грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Кроме того, в колледже маэстро из Италии Алессандро Сваб провёл мастер-класс итальянского вокала в рамках международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим».

Напомним также, что 3 декабря в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органной музыки «Золотой век органа», а с 6 по 11 декабря в Псковском театре драмы имени Пушкина пройдёт фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест».