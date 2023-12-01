Заболеваемость коклюшем в 13 раз выросла в Санкт-Петербурге

23:42, 30 ноября 2023, ПАИ

Заболеваемость коклюшем в Санкт-Петербурге за 10 месяцев этого года выросла в 13,4 раза, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу городского Роспотребнадзора.

Большинство заболевших (94,3 %) – дети. Чаще всего болеют несовершеннолетние в возрасте от семи до 14 лет, не привитые от коклюша.

Отмечается, что коклюш – это опасное инфекционное заболевание дыхательных путей. Заражение происходит воздушно-капельным путём при прямом контакте с заражённым человеком. Симптомами являются сухой кашель, насморк и небольшая температура, со временем кашель усиливается и может сопровождаться рвотой.

Ранее сообщалось, что случаи заболевания коклюшем появились в Псковской области, хотя в прошлом году этой болезни в регионе не было.

Сообщалось также, что в Псковской области с 20 по 26 ноября выявили два случая заражения гриппом. Кроме того, в регионе увеличился процент больных ВИЧ-инфекцией.

Напомним, в Псковской области расходы на здравоохранение благодаря нацпроекту выросли в 1,3 раза.