Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

16:29, 02 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в его Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что в конце ноября в Псковской области выпало 23 сантиметра снега. По данным Гидрометцентра, это в 3-4 раза выше нормы.

В связи с этим из центра Пскова вывезли 700 кубометров снега и уже использовали 280 тонн противогололёдных материалов. А всего в уборке дорог Псковской области задействовано более 300 единиц техники. На федеральных трассах порядок наводят 117 машин.

Кроме того, для уборки снега в районы Псковской области поставят новую спецтехнику. Некоторые из них уже отправлены получателям, но большая часть поступит в Псковскую область на следующей неделе.

В заключение Михаил Ведерников напомнил псковичам, куда можно обращаться по вопросам уборки снега и льда.