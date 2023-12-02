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Общество

В России станет обязательным переход на электронные медкарты с 2024 года

Переход на электронные медицинские карты в поликлиниках станет обязательным в России с 2024 года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

В России станет обязательным переход на электронные медкарты с 2024 года. Фото: ПАИ

«К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», – сказал министр.

По его словам, отказ от бумажных карт – это новый базовый принцип организации первичного звена. Это необходимо, чтобы сформировать ресурс данных, который позволит осуществлять преемственность между уровнями оказания медицинской помощи, отметил Мурашко.

Министр добавил, что, помимо этого, врачебный почерк уже давно попал в анекдоты, а электронные медкарты помогут решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ поддержал идею прикрепления школьных врачей к медицинским организациям и введения должности медсестры в образовательных учреждениях.

Напомним также, в России предложили изменить принцип приёма больных в поликлинике таким образом, чтобы перед приёмом терапевта осмотр пациента и сбор жалоб проводили медсёстры.

Кроме того, в России психологическая помощь стала доступна в поликлиниках по ОМС.

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