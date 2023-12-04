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Туристы посетят новогодний Псков с помощью железнодорожного круиза

Туристы посетят новогодний Псков с помощью железнодорожного круиза «Серебряный маршрут». В последние годы россияне перестали рассматривать поезд исключительно как средство передвижения из пункта А в пункт Б и все чаще отправляются в полноценное железнодорожное путешествие с интересными экскурсиями и активностями.

Фото: ПАИ

Например, если сесть на «Серебряный маршрут», то за четыре дня можно увидеть Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. «Мне очень понравилась то, что посещаешь сразу столько красивых городов в одной поездке. И не нужно думать о том, где ночевать», — рассказала РИА Новости туристка Марина Яхонтова.

«Правда, немного расстроило, что зимой рано темнеет, но в ночных городах с новогодней иллюминацией — свой шарм. Нескольких часов вполне достаточно, чтобы увидеть главные достопримечательности», — добавила она.

Билеты на этот поезд на 1 и 5 января ещё есть в продаже.

При этом в Федеральной пассажирской компании (ФПК) отмечают, что практически все праздничные рейсы уже раскупили. Традиционно глубина продажи — 120 суток.

Туристов привлекают путешествия с комфортом: не нужно думать о маршруте, трансферах, питании, бронировать гостиницы. Едешь прямо в «отеле на колесах», посещая разные города и ночуя в поезде.

А, например, из Москвы в Великий Устюг и обратно с 23 декабря по 7 января (с перерывом на 30-е и 31-е) будет курсировать скорый «Мороз-экспресс». 

«В дополнение к билету в кассе или на сайте ОАО «РЖД» можно оформить детскую интерактивную программу: встреча с Дедом Морозом, интересные представления, сладкий подарок, экскурсия по историческому центру Великого Устюга», — рассказали в ФПК.

Третьего ноября запустили поезд «По Золотому кольцу» Москва — Ярославль — Иваново — Владимир — Москва. «Первый праздничный рейс — 30 декабря. Дату подгадали, чтобы встретить Новый год в Ярославле», — пояснили в ФПК.

Следующий отправится 3 января. В маршрут на праздники добавили Муром. 

«Туристический поезд «В Карелию» возит к местному Деду Морозу — Талви Укко и его Снегурочке — Лумикке», — отметили в ФПК.

«Праздник путешественники отметят в пути, а утром 1 января прибудут в горный парк «Рускеала», где начнут год с прекрасных карельских пейзажей», — говорят в Федеральной пассажирской компании. Если повезет, увидите северное сияние.

Один из новых маршрутов «Белорусский вояж» — совместный проект РЖД и Белорусской железной дороги. Главный пункт новогоднего путешествия — «Поместье белорусского Деда Мороза» в Беловежской пуще.

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