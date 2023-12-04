Эксперт рассказала, где можно срубить ёлку к Новому году
Где разрешено срубить ёлку к Новому году, рассказала инженер Дмитровского питомника Галина Хренова, сообщает газета «Известия».
По её словам, ёлку для праздника можно срубить только в правильных местах, например в питомниках.
«Заготовка новогодних елей производится на специальных плантациях. Люди приезжают с хорошим настроением, с топориком, или мы им даём топорик, и они идут выбирать себе новогоднюю ёлочку. Потом они приходят, мы её замеряем, и потом происходит оплата», – сказала она.
Эксперт добавила, что гражданам, незаконно срубающим ели в лесах, грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Само дерево будет изъято, и придётся компенсировать вред за его вырубку.
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Напомним, в Псковской области запустили всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Кроме того, в Пскове откроется выставка «До Нового года не трогать!», посвящённая новогодней атрибутике СССР.
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