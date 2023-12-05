Торжественное мероприятие в честь десятилетия проекта «Солдаты Победы» прошло в Пскове

15:27, 05 декабря 2023, ПАИ

Десять лет исполнилось проекту «Солдаты Победы» в Псковской области. Торжественное мероприятие по этому случаю проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 5 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие областные власти и представители редакций многотомника, приехавшие из всех районов области.

Проект «Солдаты Победы» – важнейший проект с точки зрения сохранения памяти о Великой Отечественной войне, отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она поблагодарила всех, кто внёс вклад в создание многотомника и добывал достоверные факты.

За активное участие в подготовке и издании многотомника «Солдаты Победы» вице-губернатор вручила благодарственные письма правительства Псковской области.

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов отметил кропотливый труд всех тех, кто участвовал в подготовке и создании многотомника. «Сегодня доставать информацию сложно. Приходится сотрудничать с архивами. Этот проект – это память. Пусть она остаётся», – сказал он и также вручил от имени регионального парламента благодарности команде многотомника.

На мероприятии выступил главный редактор издания «Солдаты Победы» Николай Никитенко. Он отметил, что проект появился в первую очередь благодаря поддержке правительства Псковской области. Главная задача проекта, по его словам, сохранить историческую правду и дать отпор фальсификаторам истории. Николай Никитенко сделал акцент на нелёгком труде создателей издания: «Материалов оказалось много. У каждого тома издания свой путь. Наиболее трудный этап – это первичный, когда идёт сбор информации о ветеранах. У нас нет выдуманных сюжетов. Мы показываем, что каждый выполнял долг перед Родиной в меру своих сил. Работа будет продолжаться до тех пор, пока не станут известны имена всех псковичей, приближавших Победу. Проект – это результат коллективного труда». Он также подчеркнул, что в учебных заведениях проводились уроки мужества и классные часы, задача которых – рассказать молодёжи о подвиге участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, на мероприятии объявили результаты конкурса стихотворений «Солдаты Победы», который направлен на популяризацию многотомника среди молодого поколения. На конкурс представили 28 стихотворений собственного сочинения. Победителем конкурса стал Евгений Егоров, который был награждён дипломом.

Напомним, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». Над многотомником трудятся с 2013 года по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

В первых двух томах собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящён фронтовикам из Великих Лук, четвертый – ветеранам из Невельского района, пятый – участникам войны из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящён воинам из Дновского района, седьмой – фронтовикам из Себежского района, восьмой – ветеранам из Островского района. Сейчас завершается работа над девятым томом книги «Солдаты Победы», который посвящён фронтовикам из Пскова. Планируется, что следующим томом книги «Солдаты Победы» станет издание с материалами из Опочецкого района.

Главным редактором многотомника «Солдаты Победы» является Николай Никитенко. Поддержку в реализации проекта оказывает правительство Псковской области и лично глава региона Михаил Ведерников.