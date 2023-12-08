Семь лет тюрьмы получил избивший знакомого до смерти житель Печор

08:21, 08 декабря 2023, ПАИ

Житель Печор, избивший до смерти знакомого, отправится в тюрьму. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 23 апреля текущего года 28-летний житель Печор во время ссоры ударил мужчину по лицу и трижды ударил его ногами по туловищу, верхним и нижним конечностям. Потерпевший скончался на месте происшествия.

С учетом позиции прокурора печерянин признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека).

Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.