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Происшествия

Семь лет тюрьмы получил избивший знакомого до смерти житель Печор

Житель Печор, избивший до смерти знакомого, отправится в тюрьму. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Семь лет тюрьмы получил избивший знакомого до смерти житель Печор. Фото: ПАИ

В суде установлено, что 23 апреля текущего года 28-летний житель Печор во время ссоры ударил мужчину по лицу и трижды ударил его ногами по туловищу, верхним и нижним конечностям. Потерпевший скончался на месте происшествия. 

С учетом позиции прокурора печерянин признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека).

Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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