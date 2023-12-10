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Общество

14 300 рублей в среднем потратят россияне на новогодние подарки

Расходы среднестатистического россиянина на новогодние подарки составят 14 300 рублей, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на исследование SuperJob.

14 300 рублей в среднем потратят россияне на новогодние подарки. Фото: ПАИ

Отмечается, что средний праздничный бюджет мужчин составит 16 700 рублей, женщин – 11 600 рублей.

Среди городов с населением от одного миллиона человек больше всего на новогодние подарки потратят в Москве (18 000 рублей), в то время как в Красноярске – 17 200 рублей, в Ростове-на-Дону – 16 500 рублей, в Санкт-Петербурге – 16 000 рублей, в Екатеринбурге – 15 900 рублей.

Ранее псковичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках.

Кроме того, сообщалось, что Минсельхоз РФ не ожидает значительного повышения розничных цен на продукты к новогодним праздникам.

Напомним, что Псковский музей-заповедник обратился к жителям Пскова и Псковской области с просьбой принять участие в пополнении коллекции ёлочных игрушек.

Также напомним, что в Псковской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».

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