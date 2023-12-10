14 300 рублей в среднем потратят россияне на новогодние подарки

18:14, 10 декабря 2023, ПАИ

Расходы среднестатистического россиянина на новогодние подарки составят 14 300 рублей, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на исследование SuperJob.

Отмечается, что средний праздничный бюджет мужчин составит 16 700 рублей, женщин – 11 600 рублей.

Среди городов с населением от одного миллиона человек больше всего на новогодние подарки потратят в Москве (18 000 рублей), в то время как в Красноярске – 17 200 рублей, в Ростове-на-Дону – 16 500 рублей, в Санкт-Петербурге – 16 000 рублей, в Екатеринбурге – 15 900 рублей.

Ранее псковичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках.

Кроме того, сообщалось, что Минсельхоз РФ не ожидает значительного повышения розничных цен на продукты к новогодним праздникам.

Напомним, что Псковский музей-заповедник обратился к жителям Пскова и Псковской области с просьбой принять участие в пополнении коллекции ёлочных игрушек.

Также напомним, что в Псковской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».