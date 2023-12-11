Город Дно украсили к Новому году

09:48, 11 декабря 2023, ПАИ

Монтаж новогодних декораций и световых конструкций завершили в городе Дно. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что работы в парке имени А. С. Пушкина, о которых он сообщал накануне, уже подошли к концу. Михаил Шауркин добавил, что украшение города происходило в рамках муниципального контракта администрации городского поселения Дно. Подрядчиком выступала компания «Эра».

Ранее псковичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках. Также сообщалось, что санки, тюбинги и ледянки стали самыми популярными подарками для детей на Новый год. Кроме того, сообщалось, что Минсельхоз РФ не ожидает значительного повышения розничных цен на продукты к новогодним праздникам.

Также напомним, что в Псковской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».