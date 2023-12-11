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Политика

В Псковской области работодателям могут снизить налог за увеличение количества сотрудников и рост зарплат 

Пониженные налоговые ставки для ряда налогоплательщиков предлагают ввести в Псковской области. Разработанный областным правительством законопроект о расширении налоговых льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства депутаты рассмотрят на декабрьской сессии регионального парламента – документ внёс в Псковское областное Собрание депутатов губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Псковской области работодателям могут снизить налог за увеличение количества сотрудников и рост зарплат. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Меры поддержки бизнеса ориентированы на стимулирование создания новых рабочих мест, а также на обеспечение товарами первой необходимости жителей сельских населённых пунктов с численностью населения до 1000 человек.

Пониженную ставку по упрощённой системе налогообложения (12 % для объекта налогообложения – «доходы, уменьшенные на величину расходов» и 4,5 % для объекта налогообложения – «доходы») предлагается установить для предпринимателей, которые расширили штат своих сотрудников. При этом количество физических лиц, с выплат которым налогоплательщиком уплачивает страховые взносы, должно увеличиться в 2024 году по сравнению с 2023 годом не менее чем на 10 %. Ещё одно требование для получения налоговых льгот связано с размером зарплаты сотрудников, которая также должна увеличиться на 10 % год к году.

Вице-спикер Александр Братчиков, комментируя налоговую преференцию, назвал меру выгодной как для предпринимателей, так и для бюджета.

«Просчитать точную сумму выпадающих доходов сейчас не представляется возможным. Безусловно, они будут, но одновременно предполагается и рост налоговых доходов консолидированного бюджета – если увеличится количество сотрудников и их заработная плата, то автоматически вырастут отчисления по налогу на доходы физических лиц. Это позволит нивелировать выпадающие доходы по УСН при введении данной льготы и простимулировать предпринимателей брать на работу новых сотрудников и платить им достойную зарплату», – охарактеризовал экономический эффект от введения налоговой льготы Александр Братчиков.

Также законопроект предусматривает пониженные налоговые ставки для организаций, осуществляющих торговую деятельность с применением контрольно-кассовой техники в сельской местности. По данным последней Всероссийской переписи населения, в Псковской области находится 5 573 сельских населённых пункта с численностью жителей до 1000 человек, причём только в 353 из них проживает более 100 человек. Пониженные налоговые ставки позволят обеспечить сохранение и открытие в сельских населённых пунктах торговых точек.

Проект закона о новых налоговых льготах рассмотрят два парламентских комитета – бюджетный и экономический. Окончательное решение будет принято на сессии 15 декабря.

В случае поддержки инициативы депутатским корпусом закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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