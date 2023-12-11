Каталог компаний-производителей создаётся в Псковской области

19:46, 11 декабря 2023, ПАИ

Каталог компаний-производителей создаётся в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального Фонда инвестиционного развития.

Цель каталога – популяризация брендов производителей региона.

Заявки на размещение информации о компании принимаются до 15 декабря 2023 года. С вопросами можно обращаться по телефону 8-800-250-62-24 или по почте firpo@invest.pskov.ru.

Ранее сообщалось, что в Псковской области на 8,4 % выросли объёмы промышленного производства. Кроме того, пять наименований продукции четырёх производителей Псковской области были признаны лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России – 2023».

Напомним, что в Псковской области могут начать производство электробусов. Кроме того, сообщалось, что в Псковской области выросла потребность в многозадачных сотрудниках на 89 %.