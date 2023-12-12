В России долги за электричество превысили 320 млрд рублей

09:00, 12 декабря 2023, ПАИ

Общая задолженность потребителей на розничных рынках электроэнергии в России по итогам трех кварталов года достигла 320,5 млрд рублей. Речь идет о населении, муниципальных организациях (школы, детсады), различных предприятиях, пишут «Известия».

Из этой суммы просроченные долги (которым более одного месяца) составили 216,3 млрд, и этот показатель на 15,3 млрд рублей выше, чем за аналогичный период 2022 года. Наибольшая задолженность при этом приходится на потребителей сферы ЖКХ — 140,7 млрд рублей (из них просроченные долги 115,3 млрд), что составляет 43,9 %.

Накопление долгов на розничном рынке, то есть перед электросетевыми компаниями, которые приобретают ресурс у генераторов энергии, негативно сказывается в том числе на подготовке к отопительному сезону, отметил источник в электроэнергетической сфере, так как средства бизнеса на необходимые работы по модернизации оборудования становятся ограниченными.