Ограничений на работу YouTube в России не ожидается - Екатерина Мизулина

15:25, 12 декабря 2023, ПАИ

Ограничений на работу YouTube в России не ожидается, аналогов ему пока нет, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом пишет РИА Новости.



«Если говорить о видеохостинге YouTube, эта тема очень интересная, потому что действительно достойной альтернативы на текущий момент в принципе нет. Мы очень рассчитываем на то, что VKplay (ВК видео), может быть, станет достойным российским аналогом, но ему нужно ещё усовершенствоваться и усовершенствоваться», - сказала Мизулина на встрече с нижегородскими студентами.

По ее словам, YouTube, отказавшись от рекламы, при поиске по контенту предлагает рекомендации, среди которых, в частности, есть «видео с территории Украины, рассказывающей плохое о нашей стране». Мизулина считает это «жёсткой манипуляцией со стороны YouTube».

«Но аналогов пока у нас нет и в ближайшее время их не появится. И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода», - заключила Мизулина.

Напомним, в конце ноября Мизулина провела встречу с псковскими студентами, которым она рассказала об информационной войне, об отсутствии анонимности в интернете и способах повысить демографию.