На границе с Финляндией возобновилась работа двух пунктов пропуска

10:34, 14 декабря 2023, ПАИ

На границе с Финляндией возобновилась работа двух пунктов пропуска, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

С полуночи 14 декабря финская сторона сняла ограничения на грузовое и пассажирское движение через МАПП «Торфяновка» и МАПП «Вяртсиля».

С полуночи до 8 утра 14 декабря через МАПП «Торфяновка» проследовало в оба направления 24 грузовика (7 – въехало в РФ, выехало – 17), 190 легковых авто (136 и 54 соответственно), 3 автобуса (1 – въехал в РФ, выехало – 2), 348 физических лиц (250 и 98 соответственно).

МАПП «Торфяновка» работает круглосуточно, МАПП «Вяртсиля» – ежедневно с 9:00 до 21:00.