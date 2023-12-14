Нового руководителя представили коллективу санатория «Голубые озёра»

10:34, 14 декабря 2023, ПАИ

Нового руководителя санатория «Голубые озёра» представил коллективу председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. По решению Совета учредителей санаторий возглавил Григорий Коратаев, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Коллеги по профсоюзному движению Псковской области поблагодарили прежнего руководителя учреждения Ивана Федькова, покидающего пост по собственному желанию, за работу в должности директора здравницы. Они, в частности, отметили, что не в самый простой период для учреждения, связанный с последствиями ограничений во время коронавирусной инфекции, ему удалось сделать многое. «Здравница работает и развивается, здесь проводят масштабные ремонтные работы, облагораживают территорию, привлекают финансирование в виде грантов, а также выполняют социальную функцию, в том числе по размещению беженцев из зоны СВО. Но самое главное – здесь сохранён высокопрофессиональный трудовой коллектив – сердце организации», – подчеркнули коллеги.

Иван Федьков поблагодарил коллектив санатория и профсоюзы за поддержку и совместную работу. «Нам удалось реализовать многое, санаторий работает, и есть ещё простор для роста», – отметил он, выразив уверенность в том, что в будущем здравница будет развиваться и работать на благо людей.

«Что можно сказать? Коллектив слаженный, санаторий замечательный. Будем трудиться и оздоравливать членов профсоюзов и всех желающих», – отметил, принимая должность, новый руководитель Григорий Коратаев. Он заверил, что постарается оправдать высокое доверие.

«Убеждён, что Григорий Сергеевич Коратаев продолжит путь на развитие санатория, ведь за его плечами большой опыт руководства и развития таких профсоюзных объектов, как УОиО «Алоль» и УО «Соцтурпроф», – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что, сохраняя традиции, они вместе работают на развитие.

На встрече с работниками санатория присутствовала также председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер. В ходе откровенного разговора все смогли задать интересующие вопросы и получить развёрнутые, честные ответы, отметил Игорь Иванов.

Ранее сообщалось, что профсоюзные санатории Псковской области заинтересовали москвичей.

Отметим, что, по данным портала санатории-России.рф, санатории Псковской области занимают шестое место в рейтинге по доходам, количеству отдыхающих и средней стоимости путёвки за девять месяцев этого года среди санаториев СЗФО.

Напомним, что в санаториях Псковской области в этом году отдохнуло более 18 тысяч человек. Ранее сообщалось, что ремонт кровли и подкровельного пространства завершён в корпусе № 6 с номерами повышенной комфортности в профсоюзной здравнице «Хилово» в Порховском районе.