Рекордный урожай зерна соберут в России в 2023 году

16:12, 14 декабря 2023, ПАИ

Один из рекордных урожаев зерна соберут в России в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, в общем стране удалось собрать более 150 тонн зерна. «Правда, это общее количество, в очищенном виде будет где-то более 146 млн тонн. Результат очень хороший», – сказал президент.

Отметим, что поголовье коров выросло в Псковской области впервые за пять лет, а аграрии региона в этом году увеличили производство овощей на треть.

Напомним, что псковские аграрии направили более 400 млн рублей на приобретение спецтехники с начала года.