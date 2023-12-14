Владимир Путин пообщался со своим первым двойником
Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, задал вопрос его собственный двойник, сгенерированный искусственным интеллектом. Глава государства отметил, что это первый его двойник.
Студент сгенерировал изображение Владимира Путина при помощи искусственного интеллекта и задал ему вопрос, правда ли у главы государства много двойников.
Двойник может быть на него похожим и говорить его голосом, однако это должен делать только сам глава государства, заявил в ответ президент.
«Что касается искусственного интеллекта – да, это мой первый двойник, кстати сказать», – отметил президент.
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