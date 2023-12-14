Владимир Путин пообщался со своим первым двойником

16:53, 14 декабря 2023, ПАИ

Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, задал вопрос его собственный двойник, сгенерированный искусственным интеллектом. Глава государства отметил, что это первый его двойник.

Студент сгенерировал изображение Владимира Путина при помощи искусственного интеллекта и задал ему вопрос, правда ли у главы государства много двойников.

Двойник может быть на него похожим и говорить его голосом, однако это должен делать только сам глава государства, заявил в ответ президент.

«Что касается искусственного интеллекта – да, это мой первый двойник, кстати сказать», – отметил президент.

Ранее сообщалось, что учёные Северо-Кавказского федерального университета разработали нейросетевую систему диагностики рака кожи, а учёные Сибирского государственного медицинского университета нашли у горькуши свойства, которые поднимают иммунитет.

Напомним, что новую снайперскую и штурмовую винтовку сменного калибра создадут в России. Подробности здесь.