«Звёздное небо» на улице Пушкина в Пскове повесят до 20 декабря

16:46, 16 декабря 2023, ПАИ

Праздничную подсветку «Звёздное небо» повесят на улице Пушкина в Пскове до 20 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Комплектация светового потолка, который будет имитировать звездное небо, состоит из световых подвесов, светодиодной нити, троса, шлейфа с коннекторами, монтажного и коммутационного наборов.

Светодиодная нить выбрана теплого белого цвета.

Световой потолок будет натянут круглогодично.

Ранее в администрации города заявили о планах создать на улице Пушкина точку притяжения для жителей и гостей города. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве. Обустройство центра города стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

На выделенные в результате победы в конкурсе 130 млн рублей также планируется создание фотозон, пешеходных маршрутов, организация смотровой площадки, оснащение центра города малыми архитектурными формами и арт-объектами и много других мероприятий для комфортного пребывания жителей и туристов в Пскове.

Кроме того, ранее на улицу Пушкина в Пскове вернули отреставрированные скамейки.