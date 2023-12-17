Снятие моратория на проверки обсудили псковские профсоюзы на трёхсторонней комиссии

19:19, 17 декабря 2023, ПАИ

Снятие моратория на проверки обсудили псковские профсоюзы на очередном заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Мероприятие прошло в Пскове. Об итогах работы за год, достигнутых совместно с социальными партнёрами, проинформировал ПАИ председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

По его словам, ни одно решение или проект закона в области социально-трудовой сферы не принимается без детального рассмотрения трёхсторонней комиссией, в которую входят представители профсоюзов, работодателей и областного правительства.

В рамках заседания стороны рассмотрели ситуацию, которая складывается на рынке труда в Псковской области. В настоящий момент безработица в регионе ниже, чем в целом по России. Она составляет 2,6 %. «Считаем данный факт положительным, но при этом мы должны понимать, что это и определённый вызов перед экономикой региона! Человеческий ресурс становится самым дефицитным, экономике не хватает рабочих рук. С этим нам всем предстоит работать на опережение», – отметил Игорь Иванов.

В рамках мероприятия представители стороны работодателей рассказали о наиболее социально-ответственных предприятиях Псковской области. «Отрадно, что на многих из представленных предприятий функционирует профсоюз и заключён коллективный договор. Принято решение популяризировать и транслировать положительный опыт наполнения социального пакета для людей труда», – сказал Игорь Иванов.

Отдельно в ходе встречи затронули тему медицинских осмотров и диспансеризацию, которая проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. «К сожалению, показатели неудовлетворительные, нам всем необходимо проявить сознательность и максимальную ответственность. Тему с контроля не снимаем»! – констатировал профлидер.

Также во время встречи был представлен доклад врио руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области Марины Кудрявцевой о производственном травматизме. Согласно данным доклада, в регионе фиксируется рост травматизма и смертности на рабочих местах.

«Позиция профсоюзов – отменить мораторий на плановые проверки бизнеса в области охраны труда. Здесь речь уже точно не про «кошмарить бизнес», речь о жизни и здоровье людей», – подчеркнул Игорь Иванов. На заседании приняли решение усилить совместную работу по профилактическим проверкам, а по результатам работы обратиться в Российскую трёхстороннюю комиссию с предложением рассмотреть вопрос о необходимости отмены моратория, уточнил профсоюзный лидер.

В завершение на мероприятии представили доклад о реализации регионального соглашения между правительством, РСПП и профсоюзами. «В настоящее время обновлённое соглашение согласовано всеми сторонами, рассчитываем в ближайшее время на подписание. Целый ряд нужных поправок и предложений профсоюзов, о которых я говорил ранее, были проработаны и одобрены. Работаем! – подчеркнул Игорь Иванов.

Ранее в рамках заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили охрану труда в организациях.

Напомним, что профсоюзы добились повышения окладов работникам госучреждений ветеринарии Псковской области.

Отметим, что в конце октября в Великих Луках подписали трёхстороннее соглашение, направленное на повышение благосостояния и улучшение условий труда великолучан. Подписание трёхстороннего соглашения об обеспечении социально-трудовых прав на 2023–2025 годы состоялось между администрацией Великих Лук, координационным советом профсоюзов и объединением работодателей Великих Лук.

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В конце ноября на пресс-конференции в медиацентре ПАИ обсудили ситуацию на рынке труда в Псковской области. Гостями мероприятия стали председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова и бизнес-тренер, председатель регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса» в Псковской области Ирина Владимирова. Главные тезисы с пресс-конференции читайте здесь.

Отметим, что в Псковской области увеличилось производство химической продукции, а стоимость чёрного чая, сахара и лимонов в регионе стала меньше. Об изменениях цен на товары в Псковской области читайте здесь.