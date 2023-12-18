В России нет оснований вводить ограничения из-за коронавируса, заявила главный санитарный врач

14:05, 18 декабря 2023, ПАИ

В России не требуется вводить ограничительные меры из-за коронавируса, оснований для этого нет, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет «Интерфакс».

«Ковид легкий - наверное, нет. Ковид, который не требует мер ограничения, это да, вынужденных и обязательных (...)», - сказала Попова, отвечая на вопрос, является ли течение коронавируса в настоящее время легким.

По ее словам, в настоящее время есть эффективные средства лечения и определенные средства профилактики, а также поменялся сам вирус. «На сегодняшний день пневмоний ковидных мы же почти не видим. Сегодня другая история, другое течение, поэтому мы говорим о том, что мы не будем вводить жестких ограничений, оснований нет», - сказала Попова.

«У нас чуть увеличилось количество людей в метро, которые ходят в масках. Но пока крайне недостаточно. И очень много людей, явно недомогающих, в метро маски не носят, и это плохо. Потому что дальнейшее развитие будет при таком пренебрежении элементарными средствами защиты», - добавила Попова.

По её словам, правила остались теми, что и были: при большом скоплении людей нужно носить маску, чтобы руки и гаджеты были чистыми, а при первых признаках респираторной инфекции обращаться за медицинской помощью и оставаться дома.