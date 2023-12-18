Дмитрий Волхонов: Мы сделаем так, чтобы о Дне Псковской области на ВДНХ знали все

22:58, 18 декабря 2023, ПАИ

Как пройдёт День Псковской области на выставке-форуме «Россия» в Москве, рассказал креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции региона Дмитрий Волхонов в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

По его словам, на выставке «Россия» есть не только стенды регионов, но и сцена, на которой регионы представляют свою культурную программу. Вечером 20 декабря на ней выступят артисты Псковской области и представят «самое лучшее от русского народного до современного».

Отвечая на вопрос, чем день региона отличается от обычного дня на выставке, Дмитрий Волхонов сказал: «В обычный день работает стенд, ты приходишь на него, тебе что-то рассказывают о регионе, ты можешь поучаствовать в каких-то активностях, а здесь [в день региона. – Прим. ПАИ] это всё увеличивается в десять раз. Активностей много, много, как всегда, подарков. В общем, у нас такая небольшая задача – сделать так, чтобы все знали, что проходит День Псковской области. Потому что у других регионов он проходит тихонько: объявление прошло, на культурной сцене что-то прошло, и вот день региона прошёл. Мы же сделаем так, чтобы все знали, что что-то случилось, чтобы Псковская область была везде-везде. Мы заполним все места павильона, все будут знать, что у нас наш день».

Дмитрий Волхонов отметил, что 20 декабря среди гостей будут разыгрываться поездка в Псковскую область и сертификат на 100 000 рублей, причём поездка будет включать в себя лучшие отели, лучшие эксклюзивные экскурсии и рестораны.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские региона представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. В частности, 20 декабря гостям расскажут о гастрономическом и туристическом потенциале Псковской области.

Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала руководитель регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.