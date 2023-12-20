Псковским десантникам отправили гуманитарную помощь

15:59, 20 декабря 2023, ПАИ

Для 76-й гвардейской дивизии собрали очередной груз поддержки, сообщает Telegram-канал «Доброволец Псковской области».

Бойцам отправили две мотопомпы, бензопилу STIHL и масло, десять автономных дизельных печей, сто комплектов термобелья, шесть генераторов 3 КВт, два комплекта наборов ключей (инструментов), шесть шипованных колес на «Газель», сеть «Дельта» 1600 кв. м, кофе, чай, сладости, консервы, перчатки, сухофрукты, сто пар носков.

«Спасибо большое неравнодушным жителям Пскова и Псковской области! Благодаря вам фронтовые будни наших ребят становятся легче!» – написали в Telegram-канале.

Узнать адрес официального пункта приёма помощи, его режим работы и контактную информацию можно с помощью специальной интерактивной карты, которая доступна по ссылке.