Белоруссия продлила безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши

07:25, 21 декабря 2023, ПАИ

Белоруссия продлила безвизовый въезд в страну для граждан Латвии, Литвы и Польши, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

«Действие безвизового режима в 2022–2023 годы показало устойчивый интерес жителей сопредельных государств к посещению Республики Беларусь, несмотря на препятствия и ограничения со стороны руководства Литвы, Латвии и Польши», – говорится в публикации.

В сообщении также отмечается, что введение безвизового режима позволяет «демонстрировать открытость государства к восстановлению взаимодействия с соседними странами», а также «преодолевать информационную блокаду со стороны политических элит».