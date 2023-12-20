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Политика

Белоруссия продлила безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши

Белоруссия продлила безвизовый въезд в страну для граждан Латвии, Литвы и Польши, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

«Действие безвизового режима в 2022–2023 годы показало устойчивый интерес жителей сопредельных государств к посещению Республики Беларусь, несмотря на препятствия и ограничения со стороны руководства Литвы, Латвии и Польши», – говорится в публикации.

В сообщении также отмечается, что введение безвизового режима позволяет «демонстрировать открытость государства к восстановлению взаимодействия с соседними странами», а также «преодолевать информационную блокаду со стороны политических элит».

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