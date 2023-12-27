Имеющие водительские права россияне смогут управлять снегоходами и квадроциклами

14:57, 27 декабря 2023, ПАИ

В России водителям разрешили управлять снегоходами и квадроциклами на основании водительских удостоверений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Управлять можно будет только спецтехникой категории «АI» – снегоходами или квадроциклами. При этом наличие автомобильного водительского удостоверения категории «А» (мотоциклы) или подкатегории «В1» (трициклы и квадрициклы) подтверждает право управления самоходными машинами категории «АI». Всё это – без каких-то ограничений по собственнику транспорта.

Кроме того, наличие автомобильного удостоверения категорий «В», «С» и «D» подтверждает право управления самоходными машинами категории «АI», но только при условии их использования на основании договора аренды (проката) или иного договора, предусматривающего временную передачу машины в управление. Ещё одно условие в этом случае – проведение инструктажа.

Исходя из текста закона, даже владелец техники не имеет права управлять ей, если у него нет удостоверения тракториста-машиниста. Кроме того, он не может просто дать покататься снегоход или квадроцикл другу, у которого есть обычные права. Это станет возможным только при наличии договора и инструктажа, которые должны быть подтверждены документами.

Ранее сообщалось, что правила сдачи экзамена на получение водительских прав изменятся в России. Подробнее читайте здесь.

Напомним, что в декабре начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В частности, он назвал самые аварийные дни недели и стаж водителей, которые чаще всего попадают в ДТП, а также сообщил, что число погибших в ДТП в Пскове сократилось более чем на 50 %.