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Общество

Сроки хранения новогодних салатов напомнили россиянам

Сроки хранения новогодних салатов напомнили россиянам, пишет газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Салаты рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов строго определённое количество дней.

В составе салатов обычно находятся продукты с разным сроком хранения, поэтому срок годности салата зависит от рецепта. Например, в салате, заправленном соусом или майонезом, микробы размножаются быстрее.

Салаты из сырых овощей или фруктов, из мяса птицы и копченостей, а также винегрет и салаты из вареных овощей хранятся не более 18 часов, после заправки – 12 часов. Салаты с морепродуктами без заправки можно хранить не более 12 часов, салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки – шесть часов. Дольше всех хранятся салаты из маринованных, солёных или квашеных овощей – до 36 часов.

Рекомендуется заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол, на ночь оставлять их в холодильнике и не смешивать ранее приготовленные салаты с новыми.

Ранее сообщалось, что более половины псковичей считают оливье главным салатом на новогоднем столе. Кроме того, россияне назвали надоевшие новогодние блюда, а также сообщалось, что новогодний стол подорожает на 14 %.

Напомним, что набор продуктов для салата оливье подешевел в Псковской области. С индексом оливье можно ознакомиться здесь.

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