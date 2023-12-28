В Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» ресурсам

17:12, 28 декабря 2023, ПАИ

В Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам, сообщает портал Delfi со ссылкой на председателя нацсовета по электронным СМИ Ивара Аболиньша.

«Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл в Латвии доступ ко всем сайтам, связанным с «Яндексом», - говорится в сообщении.

Власти Латвии также планируют в будущем закрыть доступ к «Яндекс Музыке», где можно послушать подкасты и контент, якобы создаваемый подсанкционными в Латвии лицами.