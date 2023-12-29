Глава Минздрава рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в Новый год
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко порекомендовал россиянам с определёнными болезнями отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь, сообщает РИА Новости.
По его словам, ночью пить алкоголь допускается в минимальном количестве. Если у человека есть проблемы с ритмом сердца, заболевания печени и поджелудочной железы, то от алкоголя следует отказаться вовсе.
Кроме того, Михаил Мурашко обратил внимание, что в новогоднюю ночь не нужно переедать, и все новогодние праздники он рекомендует провести активно и в хорошем настроении.
Напомним, что ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал носить маски в местах скопления людей, а также тщательно мыть руки в период новогодних праздников.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры. Также сообщалось, что после Нового года красная икра в России начнёт дешеветь, а Роскачество выявило кишечную палочку в икре.
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